«Eriolukorda pikendatakse alates 19. oktoobrist veel 90 päeva võrra,» ütles Kurtulmuş pärast iganädalast valitsuse istungit pressikonverentsil.

Türgi valitsus kehtestas riigis eriolukorra pärast 15. juuli nurjunud riigipööret. Eriolukorra seadus annab võimudele voli väidetavate riigipöörajate ja nende käsilaste jõuliseks mahasurumiseks.

President Recep Tayyip Erdoğan on öelnud, et eriolukorda on vaja ka võitluseks Türgi kaguosas tegutseva keelustatud Kurdistani Töölisparteiga (PKK).