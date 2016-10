USA peatas Venemaaga kõnelused Süüria relvarahu üle

Juhtkiri: Venemaa lennukipommi-PR Süürias

Vene ja lääneriikide vahel on lahenduseta probleeme, mis halvendavad ida-lääne suhteid pikemaks ajaks. Näiteks Krimmi poolsaare kuuluvus, mida tulevikus on võimalik lõplikult reguleerida ja rahvusvahelisest päevakajast maha võtta vaid Ukraina-Venemaa kokkuleppega. Millal see aset leiab, on raske öelda.