Prantsusmaa süüdistas Venemaad ja Süüriat küünilisuses

Ayrault kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu kõiki liikmeid toetama Prantsusmaa koostatud resolutsiooniprojekti relvarahu kehtestamisest Süüria suuruselt teises linnas Aleppos, kus režiimiväed on alustanud ägedaid rünnakuid mässuliste käes olevate piirkondade vallutamiseks.

Moskva väitis esmaspäeval, et tema pommirünnakud Süürias on "äärmuselt efektiivsed", ning eitas haiglate ründamist.

"Ma kutsun Venemaad võtma vastustust. Haiglate pommitamine on sõjakuritegu," ütles Prantsuse välisminister.

Ta tõi esile Venemaa avalduse, mis pani inimesi uskuma, et rünnaku sihtmärkideks on "terroristid".

"Kuid need kohutavad kaadrid, mida me oleme näinud, need on tsiviilisikud. Mehed, naised ja lapsed ja vanurid, kes saavad surma ja kannatada," sõnas ta.

Ayrault kaitses Süüria niinimetatud valgeid kiivreid - vabatahtlikke päästjaid.

"Valged kiivreid, kes on erakordsed inimesed, kutsusid Bashari režiim ja Venemaa terroristideks. See küünilisus peab lõppema, see küünilisus ei ole enam talutav," ütles ta.

USA teatas esmaspäeval, et katkestab Venemaaga kõnelused Süüria relvarahu elustamise ja džihadistide vastase ühise sõjalise keskuse moodustamise üle.

Valge Maja kõneisik Josh Earnest ütles, et "kõigi kannatus Venemaaga sai otsa".

USA välisministeeriumi kõneisik John Kirby aga süüdistas Süüria režiimi ja Venemaad rünnakute hoogustamises tsiviilpiirkondade vastu.