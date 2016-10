Üle poole põgenikest on kümnes riigis

Taani marurahvuslane jagas «põgenikespreid»

Rahvuskonservatiivse Taani Rahvapartei juht jagas Haderslevi tänavatel aerosooli, mis kannab nime «Põgenikesprei: legaalne ja efektiivne».

Obama: 50 riiki on lubanud tänavu vastu võtta 360 000 põgenikku

Viiskümmend riiki on lubanud võtta sel aastal vastu 360 000 põgenikku, mida on kaks korda rohkem kui mullu, teatas USA president Barack Obama teisipäeval.

Londonis avaldati meelt põgenike toetuseks

Londonis avaldas laupäeval umbes 20 000 inimest meelt põgenike toetuseks, üritusel kutsuti peaminister Theresa Mayd tegema enamat põgenikekriisiga toimetulemiseks.

Põhjamaade kirjanikud toetavad põgenikke

Põhjamaade PEN-keskused on veendunud, et meie ühiskond saab kasu kõigist häältest. Enamgi veel, oleme mures selle pärast, et Põhjamaade valitsused ei seisa põgenike ja varjupaigataotlejate eneseväljendamise vabaduse eest.

Raport: maailma põgenikud moodustaksid rahvaarvult 21. riigi

Maailmas on hetkel 65,3 miljonit põgenikku ning kui neid kujutada ühe riigi kodanikena, siis oleks see riik rahvaarvult 21. kohal, teatas vabaühendus Save the Children teisipäeval avaldatud raportis.

ÜRO kutsub kampaaniaga sallivusele põgenike suhtes

ÜRO pagulasamet käivitab Eestis teavituskampaania «Me oleme kõik inimesed», mille eesmärk on juhtida tähelepanu põgenike olukorrale üle maailma, ning kutsuda Eesti inimesi üles panema tähele, et põgenikud on tavalised inimesed, kes on sattunud keerulisse olukorda ning vajavad seetõttu abi.