Põhja-Korea relvastumine on jätnud Jaapani USA hoolde

Kim Jong-uni juhtimise all on Pyongyang aasta algusest testinud 21 ballistilist raketti, mis on teinud ettevaatlikuks riigi naabrid ja rahvusvahelise kogukonna. Nüüdseks ei ole Jaapan enam kindel, kas suudaks Põhja-Koreast tulenevale ohule ilma Ameerika Ühendriikide sõjalise abita vastu seista.

«Nende edasijõudmine on olnud oodatust kiirem,» sõnas Jaapani sõjaväe vanemkomandör. «Meie praegusel ballistiliste mürskude kaitsesüsteemil on piirid,» lisas ta, paludes jääda anonüümseks, kuna ei ole saanud luba meediaga rääkida.

Jaapani raketikaitsesüsteemi uuendamine ei alga kindlasti enne järgmise aasta aprilli ning uute süsteemide paigaldamine võib võtta aega kuni paar aastat.

Tootmisgraafiku aegluse ja eelarvepiirangute tõttu on Jaapan olukorras, kus peab ilmselt kaitse saamiseks tegema senisest tihedamat koostööd Ameerika Ühendriikidega.

«Meie ainus võimalus neid peatada on ilmselt loota Ühendriikidele,» sõnas teine Jaapani kaitsejõudude allikas.

Tokyo ja Pyongyang on olnud võidurelvastumises alates 1998. aastast, kui Põhja-Korea lennutas raketi üle Jaapani.

Selle aasta juunis jõudis Põhja-Korea 1000 kilomeetrise laskeulatusega Musudan-tüüpi raketi eduka katsetamiseni, mis võimaldab Pyongyangil lennutada rakette Jaapani merel patrullivate hävitajateni.