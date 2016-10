Välismeedia reaktsioone Kaljulaidi kohta: nädalatepikkune närvidemäng sai läbi

Uudisteagentuur Reuters avaldas galeriiga uudisnupu, kus andis ülevaate Kaljulaiu võidust ja tutvustas selle üksikasju saadud häältearvu ja Kaljulaiu tausta kohta. Kuigi mainiti, et presidendiamet on Baltimaades suuresti sümboolne, siis on president Toomas Hendrik Ilves teinud ära suure töö Eesti tutvustamisel digitaliseerimise ja küberturvalisuse vallas.

Deutsche Welle avaldas artikli pealkirjaga «Eesti esimeseks naispresidendiks valiti üllatuskandidaat», mille taga oli tõdemus, et Kaljulaid ei ole poliitikas kuigi tuntud nimi.

Väljaanne rõhutas ka Kaljulaidi avaldust, milles lubas olla president kõigi Eesti kodanike jaoks ja tugevdada venekeelse elanikkonna integreerumist.

Saksa väljaanne Spiegel kirjutas Eesti presidendivalimiste kohta, et viiel katsel ebaõnnestus kogu protseduur, kuid kuuendal katsel läks läbi: esmakordselt valiti naine Eesti riigipeaks.

«Senisest Euroopa Kontrollikoja Eesti esindajast saab nüüd Euroopa Liidu ja NATO-liikmest Balti riigi kõrgem riigiametnik. Parteitu Kaljulaid saavutas kompromisskandidaadina parlamendis vajaliku kahe kolmandikulise häälteenamuse,» kirjutas Spiegel.

Ajakiri selgitab, et välispoliitikas kavatseb Kaljulaid jätkata Baltimaadega suurepäraseid suhteid. «ELi puudutavaid küsimusti Kaljulaid pärast hääletust ei käsitlenud. Intervjuudes on ta nagu [Toomas Hendrik] Ilveski väljendanud naabri Venemaa suhtes karmi suhtumise vajalikkust».

Saksa päevaleht Tagesschau kirjutas aga eile, et Eesti parlament valis Kersti Kaljulaidi ülekaaluka enamusega presidendiks. «Sellega sai otsa nädalatepikkune närvidemäng ja hoiti ära põhiseaduslik kriis,» teatas Tageschau ning mainis sedagi, et Kaljulaid loobus teadlikult valimise eel poliitilise programmi esitamisest.

Briti väljaanne The Guardian rõhutas Kaljulaidi valimise poliitilist külge, mainides, et peale tükk aega kestnud erimeelsusi suudeti viimaks jõuda riigikogu hääletusel konsensuseni.

Bloomberg keskendus oma artiklis Kaljulaiu vastuseisule föderaalse Euroopa mudelile ja vahendas, et presidendi arvates on suurim julgeolekuküsimus Venemaa, mille tõttu on Läänemereriikide koostöö eriti oluline.

Kõige põhjalikuma ülevaate avaldas Helsingin Sanomat, kes lahkas üksikasjalikult Kaljulaiu endist tegevust, andis sissevaate hääletusvooru ning mainis, et ootab huviga Helsingi-Tallinn tunneli projekti edenemist.

Kaljulaidi saamist presidendiks kajastasid ka paljud teised suuremad väljaanded.