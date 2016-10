Rääkides Saksa väljaandega Welt am Sonntag, sõnas Sebastian Kurz, et Euroopa Liit peaks loobuma oma plaanist jagada liikmesriikide vahel 160 000 põgenikku, kellest ainult murdosa on seni ümber paigutatud.

Ungari ei ole leppinud ühegi 1300 määratud põgeniku vastuvõtmisega ning on selle asemel ühinenud Slovakkiaga, et anda kava vastu sisse seaduslik hagi.

«Eesmärk on täiesti ebarealistlik,» ütles Kurz, hoiatades, et liikmesriikide erimeelsused põgenikeplaani täitmise kohta võivad ohustada terve ELi ühtsust. Tema sõnul on teine probleem selles, et paljud põgenikud keelduvad teatud ELi riikidesse, nagu Rumeeniasse, Ungarisse või Poolasse, minemast ning kõik tahavad jõuda Austriasse, Saksamaale või Rootsi.

Teises intervjuus Saksa telekanalile ARD kritiseeris Kurz pühapäeval tugevalt Saksa kantsler Angela Merkeli avatud uste asüülipoliitikat: «Saksamaa sunnib teisi riike järgima poliitikat, mida nad ei soovi.»

See peegeldub selgelt Ungaris korraldatud põgenikeplaani vastase referendumi tulemustes, kus 98 protsenti hääletanutest olid põgenikekvoodi vastu, kuid referendum osutus õigustühiseks, kuna hääletamas käis vaid 43 protsenti kodanikest.

Kurz hoiatas Euroopa Liitu Ungari valitsuse seisukohti kritiseerimast. «See on ohtlik, kui mõned Euroopa Liidu liikmed jätavad mulje, nagu neil oleks moraalne õigus teiste liikmesriikide üle,» ütles Kurz Welt am Sonntagile.

Kurzi sõnul tuleks selle asemel, et vastu võtta illegaalselt Euroopasse tulnud põgenikke, aidata ja ümber suunata otse kriisipiirkondades asuvaid abivajajaid, mis hoiaks ära inimsmugeldamise probleemi.