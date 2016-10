Clegg: Suurbritannia teeb ühisturult lahkumisega hiigelvea

«Ma ei ole kohanud ainsatki Brexiti poolt hääletanud valijat, kes soovinuks Briti ekspordi kahjustamist ja seda, et Londoni City ühisturust ära lõigataks,» ütles endine liberaaldemokraatide liider. «Usun, et Theresa May ja tema valitsus teevad hiigelvea.»

May ütles pühapäeval kõnes konservatiivide aastakonverentsil, et alustab Brexiti läbirääkimisi märtsi lõpuks ning seab esikohale sisserände kontrollimise.

Ekspertide hinnangul võib Suurbritannia olla immigratsiooni piiramiseks sunnitud lahkuma ühisturust, mille eeldus on inimeste vaba liikumine.

Cleggi sõnul on selge, et valitsus on võtmas Brexiti küsimuses küllaltki agressiivset ja vastasseisu otsivat lähenemist.