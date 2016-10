Sadu põgenikke alustas protestimarssi Belgradist Ungari poole

Rahvasumm jalutas mööda linna läbivat Sava jõge, peatudes aeg-ajalt politseiga läbirääkimiseks. Kõik protestijad paistsid olevat meessoost ja üle 15 aasta vanad. «Me oleme inimesed, mitte loomad,» seisis ühel plakatil.

Umbes 7000 migranti, kes on põgenenud sõja ja vaesuse eest Süürias, Iraagis, Afganistanis ja mujal, on jäänud lõksu Serbiasse, kuna Ungari-Serbia piirile on rajatud täispikkuses liikumist tõkestav aed.

«Me kõnnime Ungari piirini,» ütles Pakistanist pärit Sadaqat Khan. Enamik migrante otsib asüüli jõukatest Lääne-Euroopa riikidest. «Me ei taha Serbiat,» lisas ta.

Paljud Belgradi raudteejaamas laagris olevad migrandid uskusid, et eelmisel nädalal Ungaris toimunud põgenikereferendum tähendas seda, et piirid avatakse.

Tegelikult hääletas Ungari põgenikekvootide täitmise üle ja kaalukas enamus hääletanutest keeldus Euroopa Liidu põgenikekvootide vastuvõtmisest. Siiski kukkus referendum läbi, kuna hääletamas käis alla poole valimisõiguslikest kodanikest.