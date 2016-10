Ahtisaari: Soome oleks pidanud ammu NATO-ga liituma

Kuigi kevadel Soomes avaldatud raportis märgiti, et Soome peaks otsustama NATO-sse astumise üle koos Rootsiga, siis Ahtisaari sõnul ei tohiks see takistuseks saada.

Tema sõnul kuulub Soome läände ning erapooletu poliitika ei tohiks saada takistuseks olulise sammu astumisel.

Samuti leidis Ahtisaari, et endiselt üritatakse Venemaale meele järele olla ning seeläbi siseriiklikus poliitikas võimu saavutada. Suhete hoidmine Nõukogude Liiduga oli tema sõnul tekkinud minevikus olude sunnil ning on äärmiselt kahetsusväärne, et selline poliitika jätkub ka tänapäeval.