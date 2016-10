Video: ameerika politsei üritab kodutut autoga alla ajada

Ohvriks oli 51-aastane Joseph Mann, kes kannatavat tema pereliikmete sõnul vaimuhaiguse all. Tal õnnestus mitu korda auto eest kõrvale põigelda, enne kui ta lõpuks maha lasti. Salvestiselt on kuulda, nagu ütleks üks politseinik oma kolleegile: «P…e selle tüübiga, ma sõidan talle otsa.» Partner vastab: olgu, lase käia.

Politseinikud väljusid seejärel autost ja järgnesid Mannile jalgsi. Nad tulistasid teda kokku 18 korda. 14 kuuli tabasid sihtmärki, kes suri sündmuskohal. Tulistamine ise kaamerasilmale ei jäänud.

Korrakaitsjad kutsuti kohale, kui neile teatati kellestki noaga tänaval seisvast mehest. Manni perekonna advokaat John Burris lubas algatada Sacramento linna vastu kohtuasja. «See on vastik ja tõstatab kahtluse, et see võis olla tahtlik ja ettekavatsetud mõrv. Et nad plaanisidki seda teha,» lausus advokaat.

