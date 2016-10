Galerii ja video: Putin tutvustas Prževalski hobustele metsikut loodust

Loodusesõbraks peetud Venemaa riigipea veetis seal metsikute hobustega aega ja lasi koos looduskaitseala töötajatega nad aklimatiseerumistsoonist looduslikku elukeskkonda, vahendas ERRi uudisteportaal.

Venemaa president Putin on ka varem pressifotograafide silme all metsikus looduses ringi reisinud. Kuulsamate etteastetena on läinud ajalukku näiteks palja ülakehaga ratsutamas käimine ning see, kuidas Putin osales haruldase kureliigi päästmise eksperimendis ning lendles selleks deltaplaaniga linnuparve eesotsas. Kriitikud on nimetanud neid sündmusi põhjalikult kavandatud propagandaüritusteks.