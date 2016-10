Kaczyński: Poola ei toeta Tuski teiseks ametiajaks

Kaczyński ütles võrgulehe Polska The Times teatel, et Tuski võib oodata Poolas süüdistuse esitamine ning EL peaks seda teadma. Ta lisas, et ei tõkesta Tuski valimist teiseks ametiajaks, kuna Poolal ei ole vetoõigust.

«Usun, et Poola valitsus ei toeta Donald Tuski teiseks ametiajaks Euroopa Liidu etteotsa. Tusk on suur probleem,» ütles Kaczyński.

Küsimus on seotud Kaczyński kaksikvenna, Poola presidendi Lech Kaczyński ja veel 95 inimese hukkumisega Venemaal lennuõnnetuses 2010. aastal.

Jarosław Kaczyński süüdistab Tuski, kes oli tollal Poola peaminister ja presidendiga pinevates suhetes, riigipea julgeoleku hooletusse jätmises. Tusk eitab vastutust ja on öelnud, et on valmis uurijatele tunnistusi andma.