Iraagi peaminister: võit Mosulis on lähedal

Tegemist oli Abadi esimese säärase pöördumisega, pole teada, kui paljud 2014. aastal äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kätte langenud Mosuli asukad seda kuulsid.

«Me oleme teile lähedal ning võit on Jumala abiga lähedal,» ütles Abadi. «Me jätkame pealetungi, homme oleme koos võidukad ning pärast seda taastame igas linnas ja külas elu ja stabiilsuse.»

Peaminister kutsus Mosuli elanikke tegema julgeolekujõududega koostööd.

Iraak ei ole veel teatanud, millal algab operatsioon Mosuli tagasivallutamiseks, kuid lääne ametiisikud on andnud mõista, et see võib juhtuda oktoobris.