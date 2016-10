USA asepresidendikandidaadid peavad esimese teledebati

Nii Pence'i kui Kaine'i jaoks on panused kõrgel. Demokraadid loodavad, et Kaine jätkab sama tugevalt, nagu nende presidendikandidaat Hillary Clinton möödunud teisipäeval avadebatis alustas ning veenab veel otsust mitte langetanud valijaid Clintoni poolt hääletama.

Pence on teistlaadse surve all, sest talt eeldatakse kindlat, selgesõnalist ja tugevat debatti. Ta peab aitama vabariiklaste presidendikandidaadil Donald Trumpil üle saada eelmise nädala kaotustest ning aitama tal sõnumit selgemaks lihvida. Lisaks tuleb Pence'il miljoneid televaatajaid veenda, et ettearvamatu Trump on kahest rivaalist just see, kes paremini Valgesse Majja sobib.

USA avalik-õiguslik telekanal PSB toob oma portaalis välja, et Kaine'i ja Pence'i puhul tuleb arvestada, et nad kandideerivad koos Trumpi ja Clintonitega, kes on varasemate presidendiks pürgijatega võrreldes valijate silmis enneolematult mittesümpaatsed - ning see asjaolu enam viie viimase valimisteni oleva nädalaga ei muutu.

Asepresidendikandidaatidel on tunduvalt vähem minevikupagasit ja see annab neile võimaluse valijatega sellisel tasandil suhestuda, mida Clinton ja Trump pole päris hästi suutnud.

Siiski on etteheiteid tehtud ka asepresidendikandidaatidele - Kaine olevat liiga tavaline, kelle puudub tähtsa positsiooni jaoks vajalik kaalukus, Pence'il olevat aga liialt vaoshoitud ja meeldejäämatu käitumisviis.

Tänane debatt kestab poolteist tundi ning seda juhib telekanali CBSN pühapäevaõhtuse uudistesaate ankur Elaine Quijano. Huvitaval kombel kohtuvad Kaine ja Pence täna ka esimest korda näost-näkku.