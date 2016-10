Esimeste debatijärgsete hinnangute kohaselt segas Kaine moderaatorile liiga palju vahele ja oli liiga ründaval positsioonil - arvamusküsitluste järgi juhib Hillary Clinton praegu ning selline suhtumine ei pruugi tandemile kasuks tulla. Pence jällegi ignoreeris vaatlejate hinnangul liiga paljusid küsimusi.

Kaine interrupted too much and Pence basically denied that Trump ever said everything he has ever said. #debate — Geoffrey Skelley (@geoffreyvs) October 5, 2016

my take:



Pence lied about everything



Kaine was too aggressive



the heat death of the universe is tantalizingly closer — Simon Maloy (@SimonMaloy) October 5, 2016

USA väljaande Huffington Post esilehe toimetaja postitas diskussiooni järel Twitterisse pildi sellest, mis mulje talle toimunust jäi. Fotol on moderaator Elaine Quijano ning tekst teatab: meeste ebaselge karjumine.

USA avalik-õiguslik telekanal PSB tõi oma portaalis välja, et Kaine'i ja Pence'i puhul tuleb arvestada, et nad kandideerivad koos Trumpi ja Clintoniga, kes on varasemate presidendiks pürgijatega võrreldes valijate silmis enneolematult mittesümpaatsed - ning see asjaolu enam viie viimase valimisteni oleva nädalaga ei muutu.

Tänane debatt kestis poolteist tundi ning seda juhtis telekanali CBSN pühapäevaõhtuse uudistesaate ankur Elaine Quijano. Huvitaval kombel kohtusid Kaine ja Pence täna ka esimest korda näost-näkku.