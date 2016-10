Venemaa saatis Süüriasse õhutõrjesüsteemi S-300

"Saatsime Süürias asuvasse Tartuse linna raketi- ja õhutõrjesüsteemi S-300, mille eesmärgiks on tagada mereväebaasi turvalisus," ütles kaitseministeeriumi eestkõneleja Igor Konašenkov.

"Ma tuletan teile meelde, et S-300 on puhtalt kaitsesüsteem ega kujuta kellelegi ohtu. Pole selge miks S-300 Süüriasse viimine on põhjustanud meie lääne kolleegide hulgas sellist erutust," ütles Konašenkov.

"Moskva ei hiili kõrvale oma vastutuse eest Süüria asjades, muu hulgas Aleppos, kuid kutsub üles lahendama seda kriisi ühiselt," ütles Vene välisminister Sergei Lavrov teisipäeval kohtumisel Liibanoni endise peaministri, Tulevikuliikumise juhi Saad al-Haririga.

"Kuna kogu maailm vaatab seoses Aleppo olukorraga Venemaa poole, siis loodan, et hakatakse vaatama ka ka teisi pooli, muidu võib jätta kahe silma vahele need, kes jätkavad terroristide toetamist, kes ei suuda eraldada terroriste mõõdukast opositsioonist. Me ei hiili oma vastutusest kõrvale, kuid leiame, et vaid ühes USA ja Euroopaga ja selle piirkonna võtmeriikidega on võimalik see kriis lahendada," ütles välisminister.