USAs tabati Taist naisi seksiorjadeks toonud inimkaubitsejad

Prokuröride teatel tõid need isikud, kes tabati Minneapolises, Chicagos, Atlantas ja Los Angeleses, Taist naisi USAsse seksiorjadeks, edastab Yle.

Uurimine näitas, et Bangkokist lennutati sajad tailannad Las Vegasesse, Los Angelesse, Phoenixisse, Minneapolisse, Washingtoni ja Dallasesse, kus neid sunniti töötama prostituutidena.

Tegemist on Tai naistega, kes elasid äärmises vaesuses ja kes räägivad vähe inglise keelt. Inimkaubitsejad lubasid neile USAs paremat elu ja korralikku tööd.

Tailannade USA viisa, lennureis ja majutuskulud ulatuvad 40 000 – 60 000 dollarini (36 000 – 54 000 eurot) ning inimsmugeldajad sundisid neid seda raha tagasi teenima ehk nad sattusid võla- ja prostitutsiooniorjusse.

USA toodud naised pidid pakkuma intiimteenuseid 6 – 7 päeval nädalas ning neil ei olnud õigus iseseisvalt ja ilma valveta väljas liikuda.

Prokuröride sõnul on need sajad tailannad tänapäeva orjad, kes naiivselt uskusid, et parem ja jõukam elu kantakse neile kandikul ette.

Osadelt naistelt nõuti rindade suurendamist, kuna nende rindu peeti liiga väikeseks ja selle tõttu ei pruugi nad meestele meeldida. Rinnasuurendusoperatsiooni tasud lisati võlgadele juurde ja ka need summad oleks tulnud neil prostituudina töötades sutenööridele tagasi maksta.

Kuritegelik gäng kontrollis USAsse toodud naisi ähvardustega, et kui nad ei allu ja võlgu ära ei maksa, siis võidakse tappa nende pered Tais.

Inimkaubandusjuhtumis esitati süüdistus kokku 17 inimesele, neid süüdistatakse prostitutsiooniga tegelemises, sissetoodud naiste orjastamises ja pettuses.

Uurimine näitas, et USAS tegutsenud kuritegelikult inimkaubandusgrupeeringul on seos hiljuti Belgias tabatud inimkaubitsejatega ning tegemist on globaalse inimkaubandusvõrgustikuga, mis ulatub mitmesse riiki.