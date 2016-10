Pildid: Jeemenis on sadu alakaalulisi lapsi, kes vajavad kiiresti toiduabi

Jeemeni haiglate erakorralise meditsiini osakonnad on täis nälginud ja alakaalulisi emasid ja lapsi, kes vajavad kiiresti korralikku toitu ja medikamente, edastab The Independent.

Jeemenis on kestnud 18 kuud valitsuse ja huthi mässuliste vaheline kodusõda. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis toetab Jeemeni valitsust, takistab humanitaarlaevadel Jeemeni sadamatesse saabumist, olles sadamad blokeerinud.

Toidu ja puhta joogivee puuduse käes kannatab rohkem kui pool selles 28 miljoni elanikuga riigis.

Jeemeni president Abd Rabbuh Mansur Hadi, kes elab eksiilis, andis möödunud kuul käsu viia keskpanga peakontor pealinnast Sanaast ära sadamalinna Adenisse. Põhjus selles, et Sanaa on huthi mässuliste kontrolli all, Aden aga valitsuse kontrolli all. Pangandussüsteem on kokkuvarisemise äärel ja inimestel ei ole enam raha.

Lisaks nimetas president ametisse uue kuberneri, kelle teatel on rahanduskriisi tõttu keeruline importida eluks vajalikke toiduaineid ja ravimeid.

Humanitaarorganisatsiooni Oxfam nõuniku Richard Stanfordi sõnul üritavad sõdivad pooled keskpanka enda huvides ära kasutada ja selle tõttu kannatavad tavalised jeemenlased, kes veelgi sügavamale vaesusse langevad.

Toidupuudus on näha eelkõige kasvavate laste pealt, kellest suur osa on alakaalulised.

Uudisteagentuuri Reuters fotograafide tehtud fotod Hodaida sadamalinna haiglas näitavad, et need lapsed ei pruugi ellu jääda, kuna nende organism ei toimi toidupuuduse tõttu korralikult.

Üks neist nälginud lastest on kuueaastane Salem Issa, kes on nii nõrk, et ei jõua enam neelata ka haiglas antavat toitainete lahust.

Meditsiinitöötajate sõnul sai näljakriis alguse aprillis, mil neile saabus 10 – 20 nälginud last, kes vajasid abi. Nüüd tuuakse ühes kuus 120 abivajavat last.

Maailma Toiduprogrammi teatel on pool Jeemeni alla viieaastastest lastest alatoidetud ja selle tõttu on nende areng aeglasem.

Humanitaarorganisatsioonid loodavad, et üheksa laeva, millel on toiduained, ravimid ja joogivesi, pääsevad Jeemeni Hodaida sadamasse oktoobris-novembris, kuna need saadetised aitaksid ära hoida humanitaarkatastroofi.