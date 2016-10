Washington Post reastas tänase asepresidendite debati võitjad ja kaotajad

VÕITJAD:

Mike Pence: Vabariiklaste kandidaat Pences tundis end rambivalguses algusest peale palju mugavamalt: küsimustele vastates pöördus ta näoga kaamera poole, viidates sellele, et ta mõistab, et põhipublik pole saalis, vaid televiisorite ees.

Indiana kuberner oli rahulik ja selgesõnaline, lisaks ei lagunenud ta esinemine laiali. Tim Eriti hästi paistis see välja kiirelt rääkiva ja närvilise mulje jätva vastaskandidaadi Tim Kaine'i kõrval. Kas Pence vastas Kaine'i kümnetele rünnakutele Donald Trumpi aadressil? Ainult mõneti.

Pigem jäi mulje, et Pence teeb ettevalmistusi selleks, et ise järgmisel või ülejärgmisel korral presidendiks pürgida. Sõltumata sellest, kas Trump 8. novembri valimistel võidab või kaotab, suutis Pence endast vabariiklaste silmis kaastunduliku ja mõistliku konservatiivi mulje jätta.

Asepresidentide debati vastased: Washington Posti ajakirjaniku hinnangul on tänase arutelu järel kindlasti hulk neid, kes arvavad, et tulevikus pole tarvis asepresidentide debati peale aega raisata - seda enam, et enne 1976. aastat neid ei toimunudki.

KAOTAJAD:

Tim Kaine: Tundus, nagu oleks keegi Virginia senaatorile andnud halba nõu, et kogu aeg tuleb rünnata. See ei tulnud täna talle kasuks. Kaine alustas debateerimist sedavõrd kiire kõnetempoga ja kuhjas kohe sedavõrd palju Trumpi-teemalisi süüdistusi üksteise otsa, et võimatu oli nende hulgas ühestki aru saada.

Debati keskel tundus Kaine veidi rahunevat ja sooritas ka hea rünnaku, mainides Trumpi vastuolulisi lauseid naiste kohta. See oli aga üks väheseid erandeid: üldiselt üritas ta liiga palju ühte vastusesse ära mahutada ja peale selle segas Pence'ile pidevalt vahele. Iga kord, kui Pence asus Hillary Clintoni kohta midagi ründavat ütlema, hakkas Kaine koheselt rääkima. Üks silmapaistvalt ebaõnnestunud vahelesegamisi toimus siis, kui Pence hakkas meenutama, kus ta oli 2001. aasta septembrirünnakute ajal ja Kaine segas teda, torgates vahele: «Mina olin Virgnias.»

Elaine Quijano: Selliste debattide moderaatoritel on tõepoolest väga keeruline töö, kuid Quijano kaotas kohe avaminutitel kontrolli ja ei saanudki seda lõpuni korralikult tagasi. Nii puudus arusaadav loogika selles, millal ta täpselt andis vastaskandidaadile rünnaku pareerimiseks 20 või 30 sekundit, lisaks ei suutnud ta kuidagi Kaine'i või Pence'i rääkimast peatada.

Ka ei esitanud ta peaaegu ühtegi jätkuküsimust, vaid paistis järgivat mingit kava - pidevalt muutuvas debatikeskkonnas tähendas see aga, et kandidaadid rääkisid näiteks maksumaksmisest ja Quijano küsis midagi Põhja-Korea kohta.

Vabariiklaste parteikonvendi (RNC) pressibüroo: 90 minutit enne debati algust postitas RNC tõenäoliselt kogemata blogisissekande, milles kuulutas Pence'i võitjaks. Muidugi oleks nad seda igal juhul ka pärast arutelu teinud, kuid head muljet see just ei jätnud.