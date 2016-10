Putinil on suvitusvilla Soome piiri ääres?

Iltasanomat.fi teatel tegi Venemaa telekanal Dožd dokumentaalsaate, milles uuriti Vene ladviku ja president Vladimir Putini lähikondlastele kuuluvat vara Karjalas ja mujal Venemaal.

Saates käsitleti ka Putini kummalist kadumist möödunud suvel ligi kaheks nädalaks pärast seda, kui ta oli külastanud Soomet. Putin ilmus 11. juulil uuesti avalikkuse ette Valamo õigeusu kloostris, kus ta osales jumalateenistusel ja õhtusöögil.

Dožd TV arvates oli Putin oma kadumise ajal kas Soomes või Soome lähedal. Saates pakuti välja, et Venemaa president oli Karjalas suvitusvillas, mis asub Peterburist 200 kilomeetri kaugusel Ladoga järve ääres. See villa rajati 1909. aastal doktor G.C. Winteri tellimusel, ehitise arhitektiks oli kuulus soomlane Eliel Saarinen.

Villa lähedaste külade elanike arvates kuulub maja Putinile, sellele viitavad seal piirkonnas lendavad helikopterid ja lennukid, mida seostatakse Venemaa juhtkonnaga. Lisaks on hoone ümbrus range valve all.

Juba aasta tagasi spekuleeriti nii Venemaal kui Soomes, et Putinil on Karjalas koht, kus ta saab käia maailmakära eest puhkamas.

Dožd TV saade ei saanud kindlaid andmeid, kas Winteri villa kuulub nüüd Putinile, Vene riigile või mõnele teisele isikule.

Samas toodi esile, et Karjala parimad metsad, küttimispaigad ja karjamaad kuuluvad suurfirmade juhtidele ja ärimeestele, kellel on otsene seos Putiniga.

2009. aastal kirjutas Karjala väljaanne Karelskaja Gubernija, et Karjalas kuuluvad suured alad Venemaa jõukatele ning Sortavala piirkonnas on keeruline tavalistel venelastel maja või maad osta. Välismaalastel on seal piirkonnas hoonete ja metsa ostmine keelatud.