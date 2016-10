Trumpi asepresidendikandidaat kaaluks Süüria ründamist

«Kui Venemaa tahab olla seotud ning jätkata barbaarset rünnakut Aleppole, siis peaksid Ühendriigid kasutama sõjalist jõudu Assadi režiimi vastu,» lausus Pence, viidates Süüria presidendile Bashar al-Assadile debatil demokraadist asepresidendikandidaadi Tim Kaine'iga.

Süüria sõjavägi teatas pea kahe nädala eest pealetungist Aleppo linna idaosa hõivamiseks. Pealetungi toetab ka Venemaa.

Mõlemad kandidaadid toetasid Põhja-Süürias inimestele turvalise humanitaarala loomist.

Pence ja Kaine kritiseerisid Venemaa toetust Süüria režiimile ning Moskva vastasseisu lääneriikidega, kuid Kaine sarjas USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi ja asepresidendikandidaadi Pence'i varasemaid avaldusi, milles mõlemad kiitsid Vene presidenti Vladimir Putinit, sõnades, et ta on olnud oluliselt rohkem juht, kui Obama.

«Donald Trump on korduvalt kiitnud Vladimir Putinit ning on selge, et ta on teinud äri Putiniga seotud Vene oligarhidega,» ütles Kaine. «Kuberner Pence väitis kummaliselt, et Vladimir Putin on president (Barack) Obamast parem liider.»

Pence nimetas süüdistust täiesti ebatäpseks. Seejärel suunas Pence debati demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni ametiajale välisministrina.

Clinton ja Obama tahtsid hoida Venemaaga häid suhteid ning käivitasid vastavasisulise poliitika, mis põhjustas Venemaa anneksiooni Krimmi poolsaarel ja Moskva sekkumise Ida-Ukrainas, arvas Pence.

Washington teatas üleeile, et peatab Venemaaga läbirääkimised Süüria relvarahu taastamisest. Lisaks süüdistas USA valitsus Moskvat Assadi abistamises konfliktis, mis on 2011. aasta märtsist nõudnud sadu tuhandeid inimelusid.