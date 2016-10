Washingtoni väitel uimastati Venemaal kahte USA ametnikku

Sündmus leidis aset RFE/RLi andmetel aset läinud aasta novembris Peterburis toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konverentsi ajal. Üks kahest USA ametnikust vajas haiglaravi. Ühendriikide hiljutises avalduses seisab, et see sündmus on vaid üks näide sagenenud välisesindajate ahistamise tendentsist viimase kahe aasta jooksul.

Ühendriikide ametniku sõnul selgus ametnikele tehtud analüüsidest, et kahele ameeriklasele-mehele ja naisele- oli manustatud nn vägistamisuimastit tõenäoliselt nende Peterburis asunud hotelli baaris.

Üks ameeriklastest viidi väga halva enesetunde samal õhtul ka kliinikusse, kus temalt võeti vereproovid, et kindlaks teha, mis selle põhjustas. Sel ajal läks kliinikus aga ära elekter ja seetõttu toimetati isik riigist välja edasistele uuringutele aga siis oli vajalike proovide võtmiseks juba liig hilja.

Kuna kaks Peterburis viibinud ametnikku ei olnud kõrged riigiesindajad, otsustati asja Venemaaga ajada vaikselt ja suurema avalikkuse tähelepanuta. Venemaa aga seisis jutunu uurimisele igal võimalikul viisil vastu.

Venemaa välisministeeriumi asevälisminister Sergei Rjabkov on aga igasugused taolised vihjed tagasi lükanud ja eitas ka USA ametnikepoolsete ametlike protestinootide kättesaamist. Tema teada pole Peterburis läbi viidud ka mingit uurimist. Rjabkov vihjas, et ameeriklased võisid tol õhtul lihtsalt liiga palju alkoholi tarbida.

Rjabkovi sõnul on käitumisprobleeme hoopiski USA-l, kes röövib kolmandatest riikidest jätkuvalt Venemaa kodanikke ja kus regulaarselt ahistatakse föderatsiooni kodanikke.