Galerii: Ameerikas möllab orkaan Matthew

Orkaan Matthew on seni suurimat kahju tekitanud Haitil, kus surma on saanud vähemalt kaks inimest. Päästetöötajatel on siiani raskusi suurimaid purustusi saanud aladele ligi pääseda.

Kuubal ei olnud orkaani tekitatud kahju esialgsete andmete põhjal nii ulatuslik, kui see oli Haitil.

Orkaan on nüüd Kuuba rannikult alla Florida poole liikumas, kus elanikele juba tormihoiatus anti. Lõuna-Carolinas valmistutakse evakueerima rohkem kui miljonit inimest ja ennustuste kohaselt tabab Matthew USA ülejäänud idarannikut nädala lõpupoole.