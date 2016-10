Kiiev tahab USA-lt õhu- ja tankitõrjesüsteeme

«Ühendriikide kongressis septembris vastuvõetud eelnõu alusel tohib USA saata Ukrainasse relvastust,» sõnas Poltorak.

Kaitseminister relvastuse üleandmise kuupäeva ei täpsustanud. See informatsioon on ainult Washingtonil ning vastava otsuse saab langetada ainult Ühendriikide president.

«USA toetus Kiievile Ida-Ukraina konflikti ajal ulatus 265 miljoni dollarini,» sõnas kaitseminister. «Me oleme edukad ainult juhul, kui loodame enda peale.»

«Me peaksime oma alliansi partneritele demonstreerima, mida me tahame, kuidas me seda saavutama peaksime ning et meie reformid on pöördumatud,» ütles Poltorak.