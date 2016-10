Poola valitsus loobus täielikku abordikeeldu toetamast

Teadus- ja kõrgharidusminister Jarosław Gowin ütles, et naiste protest pani meid mõtlema ja andise meile alandlikkuse õppetunni.

Ka senati spiiker teatas, et parlamendi ülemkoda ei algata eelnõu, mis Poola niigi karme abordipiiranguid veelgi kitsendaks.

Valitsuse ja parlamendi esindajate kommentaaride põhjal võib oletada, et Poola konservatiivne valitsus loobub toetamast äärmiselt ebapopulaarseks osutunud ettepanekut abort mis tahes olukorras ära keelata.

Poola naised protestisid esmaspäeval abordikeelu vastu ülemaalise streigiga.

1993. aastal jõustunud Poola abordiseadus on üks rangemaid kogu Euroopas. Selle alusel on abort lubatud vaid juhtudel, kui ema elu on ohus, kui loode on parandamatult kahjustunud või rasestuti vägistamise või verepilastuse tagajärjel.

Parlamendikomisjonis arutlusel olev ettepanek muudaks abordi ebaseaduslikuks kõigil juhtudel. Aborti taotlevaid või protseduuri läbi viivaid arste ähvardab kuni viie aasta pikkune vangistus.

Ettepanek läks parlamenti arutlusele pärast seda, kui kogus 450 000 allkirja.