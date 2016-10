Iraak ja Türgi kutsusid protestiks välja üksteise saadikud

Türgi parlament pikendas nädalavahetusel aasta võrra valitsuse mandaati, mis lubab viia Türgi sõdurid Iraagi, aga ka Süüria territooriumile. Iraagi parlament lükkas otsuse tagasi ja nõudis Türgi sõdurite lahkumist.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan hoiatas Mosuli operatsioonist sündida võiva usukonflikti eest, mille peale kutsus Iraagi välisministeerium välja Türgi suursaadiku Bagdadis seoses Türgi provokatiivsete avaldustega Mosuli vabastamise lahingu kohta.

Äärmusrühmitus Islamiriik (IS) vallutas Iraagi suuruselt teise linna Mosuli 2014. aastal. Tegemist on ainsa Iraagi suurlinnaga, mis on veel pühasõdalaste käes.

Nüüd kavandab Bagdad USA juhitava koalitsiooni toel suurpealetungi linna tagasivõtmiseks ja Ankara on teada andnud, et ei taha sellest kõrvale jääda.

Türgi peaminister Binali Yıldırımi on öelnud, et Iraagi sõjaline operatsioon Mosuli suurlinna hõivamiseks Islamiriigilt võib tekitada usulahkude vahel pingeid, kui sunniitide enamusega ala antakse šiiitidest võitlejate kontrolli alla.

Iraagi parlament kiitis hiljuti heaks resolutsiooni, millega mõisteti hukka Türgi sõdurite viibimine Mosulist kirdes Bashiqa regioonis. Türgi sõdurid annavad seal väljaõpet IS-i vastu sõdivatele võitlejatele.

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş ütles, et Türgi sõdurid ei ole seal mingil juhul okupatsioonijõuna.

«Kus oli Iraagi valitsus, kui Daesh (IS) Mosuli ühe päevaga vallutas? Meil on raske (Iraagi parlamendi) resolutsiooni mõista,» küsis Kurtulmuş retooriliselt.

Türgi kutsus välja Iraagi suursaadiku Ankaras, et avaldada resolutsiooni vastu protesti.