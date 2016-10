Srebrenica linnapeavalimiste häältelugemine katkestati

David Scheffer: Serbia sõjakurjategijate süüdimõistmine võiks manitseda moslemiviha õhutavaid poliitikuid mõistlikkusele

Õppetund, mille Euroopa, USA ja muu mailma poliitikud peaks saama Serbia sõjakurjategija Radovan Karadžići kohtuprotsessist, on see, et usugrupi vastu viha õhutamine võib kergesti katastroofiga lõppeda, kirjutab David Scheffer, endine USA suursaadik sõjakuritegude küsimuses.