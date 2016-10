USA president väljendas heameelt ajaloolise kliimaleppe edenemise üle

Pariisi kliimalepe jõustub 30 päeva pärast, teatas ÜRO kliimaorganisatsioon. Pariisi kliimapakti on praeguseks ratifitseerinud 72 riiki, kelle arvele langeb üle 56 protsendi globaalsetest süsinikuemissioonidest.

"2016. aasta 5. oktoobril ületati Pariisi leppe jõustumiseks vajalik lävend," teatas UN FCCC oma veebilehel.

"Täna on käes see hetk, mil me oleme jõudnud Pariisi lepete elluviimiseni ja ajalugu võib kunagi kohelda seda hetke pöördepunktina meie planeedi ajaloos," ütles Obama.

Pariisi kliimalepe eesmärgiks on piirata globaalne soojenemine sel sajandil "tublisti" alla kahe kraadi Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes. Lepe kutsub riike seadma endale süsinikdioksiidi emissioonide piiramise eesmärke ning neid iga viie aasta tagant uuendama.

Kokkulepe lõpetab aastakümneid kestnud erimeelsused rikaste ja vaeste riikide vahel selle üle, kuidas ellu viia mitme triljoni dollari suurust jõupingutust globaalse soojenemise peatamiseks ning tegeleda juba ilmnevate tagajärgedega.

Maailma liidrid ja teadlased on hoiatanud üha rängemate põudade, üleujutuste ja tormide eest, samuti veetaseme tõusu eest maailmameres, mis mõjutab sadade miljonite inimeste elu.

Kokkuleppes rõhutatakse, et kasvuhoonegaaside õhkupaiskamine peab jõudma kõrgpunkti niipea kui võimalik, et siis kiiresti väheneda.