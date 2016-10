Saksamaal hoidsid vanemad poega 30 aastat kodus vangis

Politsei sai Baieris Freienfelsis elava pere kohta vihje ja läks nende koju uurima, mis seal toimub ning ilmnes, et vanemad olid oma nüüdseks 43-aastast poega hoidnud vangistuses 30 aastat ehk ta side välise maailmaga katkes kui ta oli 13-aastane, edastab The Guardian.

Politsei teatel oli Markuse nimeline mees segaduses ja pesemata, kuid mitte näljas. Naabrite sõnul olid nad Markust mõnikord näinud aias jalutamas, kuid kui nad hakkasid kuulma, et keegi majas pidevalt karjub, teatasid nad politseile, et seal võib olla perevägivalda.

Mehe ema sõnas juhtumi ilmsikstulekul politseile, et ta sulges poja koju, kuna tahtis teda kaitsta julmade inimeste eest.

«Me ei saa tõestada, et teda kiusati. Kuid olen valmis otsima üles need, kes seda tegid, sest nende tõttu koges ta midagi väga julma. Ta sai koolis millegi sellise osaliseks, millest enamik inimesi aru ei saa,» lisas ema.

Saksa väljaannete teatel oli Markust teismelisena koolis kiusatud ja kiusamine oli nii julm, et vanemad panid poisi koduõppele. Vaimse tervise eksperdid olid poisi probleemseks tunnistanud.

Saksa prokurörid uurivad, mis sundis vanemaid poega vangistama ning vanematele võidakse esitada süüdistus lapse vangistamises ja hooletusse jätmises.

«Me ei tea veel kui kaua mehel ei ole olnud välismaailmaga sidet ja kas tal lubati mõnikord kodust väljas käia. Kindel on see, et teda hoiti pikka aega isolatisoonis,» teatasid prokurörid.

Parameedikud viisid mehe kohalikku haiglasse tervisekontrolli, arstide sõnul on mehel mõningaid rääkimisraskusi. Uuritakse ka seda, kas ta võib olla vaimse häirega või taandarenenud.