Orkaan Matthew on võtnud elu vähemalt 25 inimeselt

Haitil hukkunutest kaheksa jäi tormituule tõttu langenud puude alla ja kuus inimest viis kaasa tulvavesi.

Kohalike võimude ja ÜRO teatel on orkaan toonud kaasa üleujutuse ja tekitanud suure ainelise kahju.

ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni teatel vajab ainuüksi Haitil, mis kuus aastat tagasi sai maavärinas kannatada, 350 000 inimest kohest toiduabi.

USA valitsus teatas eile, et Haitile saadetakse elanikke abistama sõjaväelased, helikopterid ja lennukikandja, millel on ka humanitaarabisaadetised.

Kuuba pääses orkaanist kergemini ja seal ei ole Matthew tõttu hukkunuid, kuid turistide seas populaarne Baracoa sai rängalt kannatada. Tegemist on Kuuba saare vanima koloniaalajast pärit linnaga, mis on tuntud oma arhitektuuri poolest.

USA meteoroloogid teatasid teisipäeval, et Matthew on paisunud neljanda kategooria orkaaniks, kuid kolmapäevaks oli ta nõrgenenud kolmanda kategooriani. Orkaanis on tormituuled ulatunud 195 kilomeetrini tunnis.

USA võimud andsid hoiatuse, et Matthew liigub Florida, Georgia ning Põhja- ja Lõuna-Carolina suunas ning selle tõttu evakueeriti eile rannikuala ohtlikest piirkondadest vähemalt 500 000 inimest. Orkaan peaks USA idarannikul maabuma nädalalõpul.

Florida kuberneri Rick Scotti teatel peavad nad valmis olema ulatuslikuks katastroofiks, sest nii võimast orkaani ei ole seal olnud aastakümneid.