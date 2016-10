Kindralid: tulevikusõda tuleb kiirem kui ükski varasem

Kindralmajor William Hix hoiatas, et tehisintellekt ning automatiseeritud relvasüsteemid lühendavad igasuguse konflikti kestust. «Tavarelvadega konflikt lähituleviks on erakordselt tappev ja kiire,» lausus ta armee tulevikku käsitleval arutelul. Ta rõhutas, et arengute tempo võib inimvõimed viia viimse piirini.

«Kiirus, millega masinad teevad tulevikus otsuseid, esitab meile tõelise väljakutse ja nõuab inimese ning masina vahel uutmoodi suhet,» rääkis kindral. Ta hoiatas, et Hiina ja Venemaa sõjaline edenemine sunnivad Ameerikat valmistuma veriseks konfliktiks, millesarnast pole nähtud Korea sõjast saati.

Kindral Mark A. Milley märkis, et tulevikurelvad võivad nullida ära Ameerika tavapärase ülevõimu õhuruumis. Samuti tuleb olla valmis kübersõjaks, toetumata seejuures satelliittehnoloogiale ja sellel põhinevatele täpsusrelvadele.