Poola erakond tahab keelata poolakate genotsiidi eitamist

«Ettepandud muudatuse eesmärk on tuntavalt piirata vale levitamist Volõõnias ja Väike-Poola idaosas aset leidnud genotsiidi kohta. Edaspidi ei saa olla kahtlust, et ajaloo avalik võltsimine sellises traagilises küsimuses nagu poola, juudi, tšehhi, slovaki, armeenia ja ukraina elanikkonna hävitamine jääks karistuseta,» tsiteeris seaduseelnõu raadiojaam Vabadus.

Seaduseelnõu ette kandnud Tomasz Rzymkowski ütles seadusmuudatuse vajadust selgitades, et Ukraina Ülestõusnute Armee (UPA) kultuse tugevnemine Ukrainas ohustab poolakaid. Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et paljudel Poola tulnud Ukraina rändtöölistel on marurahvuslikud vaated.

Rzymkowski sõnutsi peab ukraina rahvusluse kriminaalkuriteoks muutmine Poolas olema hoiatav meede.

Ajaloolased on eriarvamusel 1943. aasta sündmustes, mil UPA ründas 60-100 poola asulat ja tappis Poola väitel rohkem kui 60 000 poolakat. Ukraina uurijad märgivad, et Volõõnia versauna provotseeris Armia Krajowa tegevus UPA vastu ning ka poolakad hävitasid ukraina tsiviilelanikke, kuigi vähem, 10-20 000.

Erakond Kukiz’15 loodi 2015, selle juht on rokkmuusik Paweł Kukiz, kes jäi 2015. aasta presidendivalimistel kolmandaks (21 protsenti hääli). Seimivalimisteks ühines erakond paremäärmuslastega ja sai 8,81 protsenti hääli ning 36 kohta.