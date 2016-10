Kes võidab homme Nobeli rahupreemia?

Võitja ennustamine on kurikuulsalt keeruline, sest seda ümbritseb saladuseloor. Kandidaate on ametlikult saladuses hoitud juba 50 aastat, kuid kandidaatide nimetajad- tavaliselt parlamendiliikmed, ülikooli professorid ja endised Nobeli rahupreemia laureaadid- avaldavad tihtipeale, kelle nad auhinnale kandideerima nimetanud on.

Sellel aastal kandideerib rahupreemiale rekordiline 376 kandidaati, kellest 228 on isikud ja 148 on organisatsioonid. Räägitakse, et nominendid varieeruvad Afganistaani jalgratturite föderatsiooni naisvõistkonnast Donald Trumpini.

Kõige tõenäolisemateks võitjateks peetakse:

Svetlana Gannuškina

Prominentne Vene inimõiguste aktivisti Gannuškina Kodanikuabikomitee pakub õigusabi, toetus ja haridust migrantidele ja põgenikele. Tema organisatsiooni andmetel on nad 1990. aastast alates abi pakkunud rohkem kui 50 000 inimesele.

Foto:AP/Scanpix

Iraani tuumaleppe läbirääkijad

Diplomaadid- peamiselt USA välisminister John Kerry ja tema Iraani ja ELi ametikaaslased Mohammad Javad Zarif ning Federica Mogherini- kellel õnnestus 2015. aasta juulis jõuda Iraani tuumaleppeni. Arvestades leppe jätkuvat progressi ja Iraani sanktsioonide lõppu, võib Nobeli komitee otsustada leppe nimel tööd teinuid autasustada.w

Sellele võib aga takistuseks saada Iraani ja Ühendriikide seotus Süüria sõjaga.

Foto: AP/Scanpix

Colombia rahulepe

Lepingut, mis lõpetaks 52 aasta pikkuse kodusõja Colombias, oleks raske olnud Nobeli komiteel ignoreerida. Neil on pikk tava tunnustada rahuprotsesse nagu Põhja-Iirimaa, Iisrael-Palestiina ja Vietnam. Colombia rahuleppele ja võimalusele, et president Juan Manuel Santos ning FARCi mässuliste juht Rodrigo Londono saavad Nobeli rahupreemia tõmbas pidurid peale rahvusvahelist üldsust šokeerinud referendumitulemus, mis leppe mõne protsendilise enamusega keelustas.

Üleilmset toetust leidnud rahulepe. Foto: Sipa USA/Scanpix

Süüria Valged Kiivrid

Süüria Tsiviilkaitse, kelle tunnuseks on nende valged kiivrid, ruttavad pommirünnakute alla sattunud paikadesse, et majarusudest inimesi välja aidata, tihti riskides ise rünnakute ohvriks sattumisega.

Grupp, mis koosneb peaaegu 3000 inimesest- õpetajatest, tudengitest, talunikest ja teistest vabatahtlikest- on hinnanguliselt päästnud kümneid tuhandeid inimesi. Nende motoks on, et elu päästmine on inimlikkuse päästmine. Kuigi nad töötavad mässuliste kontrolli all olevatel aladelt väidavad Valged Kiivrid kindlameelselt, et on neutraalsed.