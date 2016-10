Vene välisministeerium selgitas vastuseisu ELi idapartnerlusele

«Me ei ole kunagi olnud vastu Balkani maade ühinemisele Euroopa Liiduga (EL), mõistsime, et see on nende jaoks ilmselt hubasem seltskond, et neil on seal oma poliitilisi huvisid kergem edendada,» ütles Kelin teisel noordiplomaatide rahvusvahelisel foorumil Moskvas.

«Me ei ütle «ei» sellele teele, tingimusel, et EL ei hakka ise seadma Balkani maadele tingimusi, kuidas Venemaaga suhteid arendada,» selgitas Vene diplomaat.

Samas rõhutas ta, et just nimelt selliste nõudmiste pärast ei sobinud Moskvale idapartnerlusprogrammi poliitika.

«Me paneme väga pahaks idapartnerlusprogrammi poliitikat, mis nõuab endise NSV Liidu riikidelt Moskvaga suhtlemise lõpetamist ja kõiges EL-ile suunistumist,» ütles ta.

«EL võis seda muidugi teha ka heast tahtest, kuid see tõi tulemusena kaasa suured kriisid, algul Gruusias, seejärel Moldovas ja Ukrainas,» selgitas Kelin.