ÜRO pikendas ELi mereväeoperatsiooni Sophia mandaati aasta võrra

ÜRO Julgeolekunõukogu pikendas neljapäeval aasta võrra Euroopa Liidule ja üksikutele riikidele antud mandaati pidada kinni ja arestida Liibüa lähistel Vahemerel inimkaubitsejate aluseid.

Resolutsioon võeti vastu 14 poolthäälega, ükski nõukogu liige vastu ei hääletanud, ent Venezuela jäi erapooletuks.

Dokumendis rõhutatakse, et julgeolekunõukogu eesmärk on häirida organiseeritud kuritegevuse ettevõtmisi, mis on seotud migrantide smugeldamise ja inimkaubandusega ning hoida ära inimelude kaotust.

Briti suursaadik ÜROs Matthew Rycroft ütles hääletuse järel, et tahab selgituseks öelda, et ELi mereväeoperatsioon Sophia on suunatud vaid smugeldajate ja tühjade paatide vastu. Tema sõnul tuuakse operatsiooni käigus avastatud migrandid Euroopasse.

Alates ÜRO esmakordsest heakskiidust Sophia tegevusele mullu oktoobris on operatsioonil osalev flotill kinni pidanud 90 arvatavat smugeldajat ning muutnud kasutuskõlbmatuks üle 300 aluse.

Briti diplomaadi sõnul on Sophial osalevad laevad aastaga päästnud üle 26 000 inimese. "Paraku on smugeldamisvõrgustikud veel alistamata. Rändekriis on jätkuvalt üks meie suuremaid väljakutseid. Tuhanded on Vahemerd ületades hukkunud ja veel tuhanded jätkavad eluga riskides parema tuleviku otsimist. Väga paljusid, ehk neist kõiki, on ära kasutatud," ütles Rycroft.

Tema sõnul on smugeldajatevastane tegevus avamerel vaid osa lahendusest ning kõik riigid peaksid tegema enam migratsiooni algpõhjustega, nagu vaesus, konflikti ja inimõigusrikkumised, tegelemiseks.

Resolutsioon annab ELi ja teiste riikide laevadele loa inspekteerida Liibüa ranniku lähedal aluseid, keda neil on põhjust pidada inimsmugeldajate laevadeks. Eelnevalt tuleks taotleda heas usus selle riigi nõusolekut, mille lipu all laev seilab.

Lisaks annab resolutsioon loa arestida alused, mille kasutamine inimsmugeldamiseks on kinnitust leidnud.

ELi liikmesriigid andsid augustis Sophiale loa alustada ÜRO relvaembargo jõustamist eesmärgiga tõkestada relvade jõudmine pühasõdalaste kätte Liibüas.

ELi liikmesmaad toetasid ka mereväemissioonile Liibüa rannavalve ja mereväe väljaõpetamise ülesannete andmist.