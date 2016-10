Meedia: Orkaan Matthew nõudis Haitil 264 inimelu

Haitil orkaan Matthew tõttu hukkunud inimeste arv on tõusnud 264-ni, vahendas kohalik meedia neljapäeval.

Haiti lõunaosa on kaks päeva pärast neljanda kategooria tormi möödumist ülejäänud riigist ära lõigatud, edastas Radio Television Caraibies.

Valitsus teatas neljapäeval ohvrite arvuks 108.

Abiorganisatsioon CARE teatel purustas Matthew täielikult Haiti lõunaosa Jérémie linna.

"Jérémie on täielikult purustatud," ütles CARE Haiti-direktor Jean-Michel Vigreux Twitteris. "80 protsenti hoonetest on minema pühitud. Kõik telefonikaablid ja elekter on läinud. Linn on täielikult ära lõigatud ning kõigil hakkab otsa saama toit ja raha."

Roche-à-Bateau linnas hukkus 50 inimest. Kohaliku ametniku Ostin Pierre-Louis' sõnul on asula "laastatud".