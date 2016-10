Pildid ja video: New Yorgi sillale ilmus Putiniga plakat

USA meedia ja newyorklaste teatel oli see plakat sillal umbes ühe tunni, siis politsei eemaldas selle.

Pealtnägijate teatel ronisid sillal kaks isikut, kes selle plakati kinnitasid.

New Yorgi politsei uurib, kes selle taga olla võib. Seni ei ole juhtumiga seoses kedagi kinni peetud.

Oletatakse, et selle plakatiga viidati Venemaa osalusele Süüria sõjas. Venemaa toetab president Bashar al-Assadi režiimi, tehes õhurünnakuid paikadesse, mis on mässuliste ja Islamiriigi käes. Samas on Venemaa langenud rahvusvahelise kriitika alla, kuna õhurünnakute tõttu hukub palju tsiviilisikuid, samuti on pommitabamusi saanud haiglad.