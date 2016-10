Donald Trump surmahaigetele: te peate minema hääletama ja alles siis võite surra

Huffington Posti teatel leiab Trump, et surmahaiged peaksid end elus hoidma seni, kuni nad on oma hääle andnud, pärast seda võivad nad surra.

«Mind ei huvita kui haiged te olete. Mulle ei paku huvi ka see, et olete külastanud arsti, kes teile surmadiagnoosi pani ning teie jaoks on kõik läbi ja arsti sõnul ei pruugi teid kahe nädala pärast enam elavate kirjas olla. Minu nõudmine on, et te hoiaksite end elus, annaksite hääle ja võib olla olete siin ka 8. novembril, mil on valimispäev,» lausus Trump.

Trump leevendas oma karmi sõnavõttu, öeldes kõne lõpus: «See oli mõeldud vormiliselt naljana, kuid sisu on tõsine».

Kriitikute arvates ületas vabariiklasest presidendikandidaat sellise sõnavõtuga igasuguse moraalipiiri ja solvas surmahaigeid.

See nädal ei ole Trumpil just kõige parem olnud, kuna meedia «hakseldas» mõnuga nii ta maksudest kõrvale hoidmist, softporno filmis mängimist kui seotust Playboyga.

Veel jõudis Trump solvata USA sõjaveterane öeldes, et osa sõdureid ei olnud vaimselt piisavalt tugevad, kuna neil tekkis lahingustress ja psüühilised häired. Lehed kirjutasid, et see võis solvata just neid sõjalise konflikti piirkondadest USAsse tagasi saabunud sõdureid, kellel on diagnoositud posttraumaatiline stressihäire.