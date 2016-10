Pildid ja video: naist süüdistatakse sõbranna mõrvamises kohvisse pandud tsüaniidi abil

Wayan Mirna Salihinil tekkisid terviseprobleemid ja ta suri pärast seda, kui ta oli koos sõbranna Jessica Kumala Wongsoga käinud aasta alguses Jakarta populaarses kohvikus, edastab Sydney Morning Herald.

Uurimise kohaselt sai Salihin tsüaniidimürgistuse, kuid Wongso eitab, et ta oleks sõbratari tapnud.

Indoneesia prokurörid nõuavad 27-aastasele Wongsole, kes elab alaliselt Austraalias, 20 aasta pikkust vangistust mõrva eest. Süüdistuse kohaselt pani süüdistatav selle aasta 6.jaauaril Indoneesias Jakartas tahtlikult kaaslase jääkohvisse mürgist ainet.

Nii Wongso kui Salihin õppisid Austraalias Sydney ülikoolis

«Süüaluse tegu oli väga julm, kuna tegemist oli ta parima sõbraga. Ta pani teise inimese enne ta surma kannatama,» teatas prokurör Melanie Wuwung.

See kohtujuhtum on leidnud laialdast kajastust nii Indoneesias kui Austraalias ning osa uudistekanaleid pääsesid oma kaameratega kohtusaali, kust edastati toimunut otseülekandena.

Jakarta kohtumajja saabus eile sadu Indoneesia, Austraalia ja veel mitme riigi ajakirjanikke kohtujuhtumit kajastama.

Prokuröride andmetel langetas Wongso otsuse sõbranna tappa pärast seda, kui sõbratar oli talle andnud nõu jätta tal maha austraallasest kallim Patrick O´Connor, kes tarbis narkootikume. Nii Wongsol kui ta elukaaslasel oli narkootikumide tõttu mitmel korral tegemist politseiga.

Süüdistuse kohaselt meelitas Wongso Salihini ostukeskuse kohvikusse ja pani ta kohvisse tsüaniidi, kui sõbranna seda ei märganud. Mürgitada saanud naisel tekkisid krambid ja hingamisraskused, talle kutsuti kiirabi ning ta viidi haiglasse, kuid ta suri.

Politsei teatel pani Wongso kohvikulauale käekoti nii, et turvakaamera salvestisel ei jääks näha, kuidas ta mürki kaaslase kohvitassi paneb.

Wongso sõnas kohtus, et ta ei mäleta seda jaanuarikuist kohtumist ja kohvikuskäiku ega ka seda, kuhu ta pani käekoti. Ta lisas, et sõbranna jõi kohvi, kuid siis tekkisid tal terviseprobleemid.

Naise advokaadi Otto Hasibuani sõnul ei ole piisavalt tõendeid, et ta klient pani sõbranna kohvisse mürki, sest Salihinile ei tehtud lahkamis, kuna ta pere oli usulistel põhjustel selle vastu ja seega ei ole olemas kohtumeditsiinilise ekspertiisi andmeid, et surnud naise organismis oleks olnud jälgi tsüaniidist. Samuti ei näidanud toksikoloogiline uuring, et just tsüaniid võttis indoneeslannalt elu.

Prokuröride teatel tehti lahkamine ning tsüaniidi leiti nii naise organismist kui kohvist, mida ta jõi.

Kuna Wongso elas alaliselt Austraalias, siis huvitab juhtum ka Austraalia võime. Austraalia teatel kinnitas Indoneesia, et selles juhtumis surmanuhtlust ei määrata.