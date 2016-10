Ukraina kaitseminister Tallinnas: poleks olnud Gruusiat sõda, ei oleks ka annekteeritud Krimmi

Ukraina kaitseminister kindral Poltorak sõnas, et kui Venemaa oleks peatatud Gruusias 2008. aastal, poleks riik läinud ka Ukraina kallale. «Kõik meie julgeolekuprobleemid on seotud ida ja Venemaaga,» lisas ta. Sellest hoolimata jätkab Ukraina Poltoraki sõnul aktiivselt Euroopa Liidu ja NATO suunas liikumist.

Poltoraki sõnul võitleb Venemaa seal, kus talle kasulik on ja see näitab tema jätkuvat agressiooni Ukraina suhtes. «Kui meie vähendame sõjaväe kohalolekut, näitab Venemaa selles piirkonnas üles suuremat sõjalist aktiivsust,» ütles ta. Seetõttu ei jää Ukrainal kaitseministri arvates üle muud, kui armeed suurendada.

Pressikonverentsi alustanud Eesti kaitseminister Hannes Hanso sõnas, et Eesti on toetanud ja toetab ka edaspidi sõjaajariiki Ukrainat nii moraalselt kui tegudega. Samas kinnitas Hanso uuesti, et Eesti ei hakka mitte kunagi tunnustama Venemaa Krimmi annekteerimist.

«Tegemist ei ole regionaalse teemaga- Ukraina kaitseb ennast kaitstes kõiki lääneriike,» sõnas Hanso, lisades, et Eesti jätkab täielike Venemaa-vastaste sanktsioonide toetamist.

Kindral Poltorak kohtus visiidi käigus Eesti kaitseministri Hannes Hanso, kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Jüri Luigega ning külastas õhuväe lennubaasi Ämaris.

Samuti kohtus kindral Poltorak Eestis taastusravil viibivate Ukraina relvajõudude liikmete ja Eesti Ukraina kogukonna esindajatega ja avaldas tänu kolmanda sektori aktivistidele, kes on toetanud Ukrainat viimastel aastatel.