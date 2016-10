«Oleme rahu saavutamisele väga-väga lähedal ... Võtan selle preemia vastu Colombia rahva nimel, kes on selles sõjas niivõrd palju kannatanud,» sõnas Santos eksklusiivintervjuus Nobeli sihtasutusega. «Sõnum on see, et me peame jätkama ning jõudma selle sõja lõpuni. Me oleme väga-väga lähedal, peame lihtsalt tegema veel väikese tõuke edasi,» lisas ta.

«See (autasu) saab olema suur stiimul selle eesmärgi saavutamisele ning rahu ehitamise alustamisele Colombias.»