Venemaa transpordib täna tsiviillaevaga Ust-Lugast Kaliningradi ümber raketisüsteemi

Võimalik, et raketisüsteemi veoga on seotud ka eilsed ja täna varahommikune Vene lennukite Eesti ja Soome õhuruumide rikkumised, lisatakse selles.

Kaitseminister Hannes Hanso vastas ERRi portaali küsimusele, kas ta võib infot raketisüsteemi transportimise kohta kinnitada, et sellistele küsimustele vastamiseks on omad infokanalid. «Aga tõsi ta on, et meil on põhjust nii õhus kui vees kui igal pool mujal väga aktiivselt silmi lahti hoida,» nentis Hanso.

Iskander-M on ballistiline raketisüsteem, mis on suuteline suure täpsusega tabama strateegilisi sihtmärke kuni 500-700 kilomeetri kaugusel. Kui Iskanderid asuksid Kaliningradi oblastis, siis annaksid need Vene relvajõududele suutlikkuse tabada pea kõiki strateegilisi objekte – lennuvälju, sadamaid, raudteesõlmi, juhtimiskeskuseid – Lõuna-Poolast kuni Kesk-Soomeni.

Soome kaitseministeerium registreeris Vene sõjalennuki sisenemise riigi õhuruumi eile kell 16.43 ja 21:33. Ministeeriumi teatel oli mõlemal juhul tegemist Su-27 lennukiga, kuid erinevate lennumasinatega. «Siin on ebaharilik see, et tegemist oli kahe hävitajaga ühe päeva jooksul. Mõlemast saadi fotod ja (Soome) õhujõud avaldasid need Twitteris,» ütles Niinistö.

Ilmavoimat tunnisti ja kuvasi myös toisen ilmatilaloukkauksesta epäillyn SU-27 hävittäjän illalla 6.10.2016: https://t.co/ngKEt0iqRH pic.twitter.com/1lqOigb7Me — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) October 6, 2016

Kaitseväe peastaabi teatel sisenes täna varahommikul kell 2.38 Vaindloo saare piirkonnas ilma loata ka Eesti õhuruumi Venemaa relvajõudude hävituslennuk Su-27,mis viibis Eesti õhuruumis alla minuti. Lennuki transponder oli välja lülitatud, lennuplaan oli esitamata ning lennukil ei olnud raadiokontakti Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisministeerium kutsus seetõttu täna välja Venemaa suursaadiku Eestis ja andis üle noodi. Tegemist on viienda korraga käesoleval aastal, kus Venemaa õhusõiduk rikub Eesti õhupiiri.