«Lähtume sellest, et meie lääne ametivennad peaksid rakendama meetmeid surve avaldamiseks Kiievi võimudele poliitilise reformi lubaduste elluviimiseks, võtta vastu Minskis kokkulepitud seadused,» ütles Zahharova noordiplomaatide foorumil esinedes.

Lisaks kutsus ta üles siduma lepete täitmine rahaabiga Kiievile.

«Kiievi võimude rahaline toetamine, me ju näeme milliseid hiidkrediite ja ülekandeid Kiiev saab, näeme, et nende eeltingimuseks on edu võitluses korruptsiooniga. Miks ei võiks selliseks tingimuseks olla Minski lepete täitmine, on suur küsimus,» ütles Zahharova.

«Mulle näib, et see oleks tõhus meede Kiievi võimude innustamiseks Minski leppeid täitma,» lisas ta.