USA vabariiklaste juhid mõistsid hukka Trumpi labased avaldused

Priebus on olnud miljardäri kampaania üks eestvedajaid sestsaadik, kui too partei nominatsiooni võitis.

Kuid ta oli üks esimesi vabariiklasi, kes kritiseeris Trumpi kommentaare naiste kohta.

Trumpi labasusi kritiseeris ka Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Paul Ryan.

"Mulle on tülgastav see, mida täna kuulsin. Naiste eest tuleb seista, neid austada, mitte objektina kohelda. Ma loodan, et härra Trump suhtub olukorda tõsidusega, mida see vajab, ning töötab selle nimel, et näidata riigile, et austab naisi rohkem, kui sellest klipist ilmneb," märkis ta.

2005. aastast pärit videosalvestises, mille reedel avaldasid Washington Post ja NBC News, praalis Trump, kuidas ta üritas seksida abielunaisega, ning tegi veel mitmeid seksuaalse sisuga nilbeid avaldusi. "Vabandan, kui keegi tundis end solvatuna," kommenteeris Trump ise.