Taani rahvuslane sai «põgenikesprei» eest rassismisüüdistuse

Tugevat vastukaja tekitanud meediatrikis läks Carlsen Jüütimaa lõunaosas asuva linna Haderslevi tänavatele, et jagada laiali üle saja purgi enda «põgenikespreiga».

Tegelikkuses sisaldasid purgid juukselakki, kuid olid ümber nimetatud kui efektiivne ja seaduslik kaitse põgenike eest.

Kolmapäeval kinnitas Lõuna-Jüütimaa politsei TV Sydile, et Carlseni vastu on esitatud rassismisüüdistus.

Endine natsipartei liige Carlsen vastas, et politseisüüdistus on poliitiline teater.

«Tegu on väga nõrga juhtumiga. Me jagasime juukselakki, millele oli pandud kleeps peale, seega ma ei usu, et sellest midagi tuleb,» sõnas Carlsen uudisteagentuurile Ritzau. Ta lisas, et ilmselt reageeris politsei parlamendi poliitilise surve tõttu.

Carlseni sõnul olid põgenikesprei mõeldud selleks, et Haderslevi elanikud ennast turvaliselt tunneksid, arvestades seda, et Taani valitsus majutab Punase Risti andmeil praegu linnas 140 asüülitaotlejat.

Eelmisel aastal leidis linnas aset juhtum, kus põgenikud ja asüülitaotlejad kohalikku naist ahistasid.