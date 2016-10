Erupolkovnik: Venemaa võis Kaliningradi Iskanderid paigutada

«See on meie õigus, meie territoorium ja meie relvad, võttes iseäranis arvesse, et see on tavaline taktikaline raketisüsteem, mitte isegi strateegiline. Me ei pea midagi kellelegi selgitama,» sõnas ta.

Lääne meedia on teatanud varem Iskander-M raketisüsteemide paigutamisest Kaliningradi.

«NATO kasvatab pingeid. NATO on suurendanud oma üksuste kohalolu meie piiride, iseäranis meie läänepiiride lähistel. Kuid meie ei tohi reageerida,» sõnas Ivašov.

Märtsis avaldatud Leedu sõjaväeluure aruandes seisis, et avalikkuses sageli arutatav Iskanderide paigutamine Kaliningradi oblastisse ohustab Leedut, sest selle eesmärgiks on NATO liitlaste tegevuse pärssimine piirkonnas, Leedu vastu ei ole aga mõtet seda kompleksi kasutada, sest teoreetiliselt peaks selleks piisama ka olemasolevast võimsusest.