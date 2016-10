Steinmeier: olukord Venemaa ja lääne vahel on külmast sõjast ohtlikum

Suhted Washingtoni ja Moskva vahel on langenud madalseisu pärast septembris saavutatud Süüria relvarahuleppe kokkuvarisemisest vähem kui nädala jooksul. USA süüdistas eile Damaskust ja Moskvat sõjakuritegude toimepanemises Aleppos.

Ligi 250 000 ülestõusnute käes oleva Aleppo idaosa elanikku seisab silmitsi igapäevase pommirahega alates 22. septembrist, kui Süüria valitsusväed teatasid pealetungi alustamisest kogu linna hõivamiseks.

«On eksiarvamus, et see on midagi külma sõja taolist. Praegused ajad on erinevad ja ohtlikumad,» ütles Steinmeeir usutluses ajalehele Bild.

Müncheni julgeolekukonverentsi peakorraldaja ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) endine vahendaja Ukrainas Wolfgang Ischinger sõnas ajalehele, et sõjalise vastasseisu oht on märkimisväärne.

«See oht ei ole aastakümneid olnud nii suur ning usaldus Lääne ja Ida vahel nii madal,» ütles Ischinger.

ÜRO Julgeolekunõukogu hääletab täna kahe konkureeriva Süüria-teemalise resolutsiooni üle. Prantsusmaa resolutsioonikavandis kutsutakse peatama õhurünnakuid Aleppole, Venemaa resolutsioonikavandis seda ei mainita.

Üle 300 000 inimelu nõudnud Süüria sõda on jätkunud ÜRO Julgeolekunõukogu lõhenemise taustal. Venemaa on kaitsnud oma vetoõigusega Süüria presidenti Bashar al-Assadi mis tahes julgeolekunõukogu sanktsioonide eest. Lääneriigid toetavad sõjas mõõdukaid ülestõusnuid.