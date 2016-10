Saksa politsei alustas hiiglaslikku jahti pommirünnaku planeerijale

Saksimaa politsei on väljastanud kinnipidamisorderi 1994. aastal Süürias sündinud Jaber Albakri kohta. Albakr kannab viimastel andmetel musta kapuutsiga pusa.

Kohalikel elanikel paluti püsida operatsiooni ajal kodudes. Tegevuse ajendiks oli siseluureagentuuri vihje, et linnas võidakse planeerida rünnakut. Linnas kuuldi ka plahvatust.

«Me viime Chemnitzis läbi ulatuslikku politseioperatsiooni, kuna on kahtlus, et planeeritakse uut pommirünnakut,» sõnas politsei Twitteris. «Kuuldud plahvatus oli politsei turvameede. Kahtlusalust ei ole leitud.»

Saksamaa on olnud kõrgendatud valmisolekus pärast juulikuiseid Islamiriigi rünnakuid, milles sai viga 20 inimest.

Saksa politsei on varem teatanud, et on tuvastanud 523 isikut, kes kujutavad riigile julgeolekuohtu, pooled neist viibivad teadaolevalt hetkel Saksamaal.