Ungari võimud peatasid suurima opositsioonimeelse ajalehe tegevuse

Opositsiooniline Ungari Sotsialistlik Partei nimetas ajalehe Népszabadsági trüki- ning veebiväljaande sulgemist mustaks päevaks meedia jaoks ja kutsus korraldama lehe toimetuse ees meeleavaldust.

Lehe omanikfirma Mediaworks teatel peatati selle tegevus ärilistel kaalutlustel kuni uue kontseptsiooni formuleerimise ja realiseerimiseni.

Népszabadság on Ungari suurim kvaliteetleht, mis on sageli kriitiline peaminister Viktor Orbáni parempoolse valitsuse suhtes, seda iseäranis enne eelmisel nädalavahetusel korraldatud referendumit Euroopa Liidu põgenikekvootide üle.

Orbánit süüdistatakse riigimeedia muutmises valitsuse hääletoruks. Suur osa erameediast on ära ostnud valitsussõbralikud oligarhid, väidavad kriitikud.

Laupäeval spekuleeriti ka Népszabadsági müügi üle, kuid Austria meediamagnaadile kuuluv Mediaworks ei öelnud võimaliku tehingu kohta midagi.

«Muidugi üritavad nad väita, et tegemist on ärilise otsusega, kuid see pole tõsi,» sõnas väljaande anonüümsust palunud toimetaja AFP-le. «See on tõsine hoop uurivale ajakirjandusele ning meediavabadusele. Népszabadsági on koondunud suurim kvaliteetsete ajakirjanike rühm, kes kaitsevad põhivabadusi, demokraatiat, sõnavabadust ja sallivust.»

Mediaworksi sõnul on Népszabadsági ja mitmete teiste sellele kuuluvate Ungari väljaannete tiraaž vähenenud 10 aasta jooksul 74 protsendi võrra, tuues kaasa umbes 16,4 miljoni euro suuruse kahjumi.